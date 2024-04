Bellezza made in Italy. Ricerca e prodotti top. Così Morina conquista il mercato della cosmesi

Un sogno partito dall’Abruzzo che ha trovato solide radici a Imola.

E’ la storia del brand Morina, nato nel 1986 dalla passione della signora Norina alla guida di una serie di saloni di bellezza e poi alimentato dalle figlie Gina e Paola Della Fazia, diventato ormai un autentico punto di riferimento sui pianeti del beauty e della cosmesi.

Artigianalità e professionalità come punti chiave di un successo che parte dalla ricerca di materie prime per forgiare prodotti di qualità capaci di abbracciare l’intero comparto: viso, corpo, capelli, make-up e nails.

"La realtà del brand Morina è impegnata a 360 gradi nel panorama del beauty e da sempre sostenitrice del made in Italy – spiegano le sorelle Della Fazia –. Da un lato ci sono i saloni di bellezza, che a Imola si trovano nelle vie D’Azeglio e Pambera, dove la cura della manualità rappresenta il baluardo del nostro concetto di lavoro artigianale. Dall’altro, invece, c’è la creazione dei prodotti".

Cosmetici che prendono forma dalla costante ricerca di ingredienti naturali e genuini. Un esempio? La linea skincare viso che ruota attorno al potere rigenerante delle cellule staminali vegetali della mela. Frutti provenienti dalle migliori coltivazioni delle Alpi: "Imola è stata la prima città a spalancare le porte all’avventura imprenditoriale di Morina lontano dall’Abruzzo – continuano le titolari –. Un territorio ospitale come tutta l’area emiliano-romagnola. Qui hanno sede i laboratori con i quali collaboriamo per la ricerca, lo studio e la realizzazione dei prodotti".

Con un occhio di riguardo all’ecosostenibilità. Un concetto pionieristico per Morina: "Dal 2020 lavoriamo in questo senso per abbattere le quote di emissioni dannose e inquinanti – analizzano Gina e Paola –. Meccanismi produttivi a basso impatto per l’ecosistema e l’utilizzo di tecnologie rispettose dell’ambiente. Come per il packaging non convenzionale ed eco-compatibile. L’intera linea di make-up (disponibile anche online sul sito https://shop.salonimorina.com/) sfrutta soluzioni di confezionamento con materiali altamente riciclabili e adattate al reale fabbisogno di consumo dei clienti".

Una filosofia virtuosa che di recente ha fatto breccia anche tra i grandi nomi del settore: "Tanti vip e personaggi del mondo dello spettacolo usano e apprezzano i prodotti di Morina – sottolineano le due sorelle –. Attrici, attori, cantanti, modelle e giornaliste. Ma siamo stati anche tra i primi a captare l’importanza di lavorare su social e web con influencer".

"Ogni anno – concludono le due titolari – siamo ospiti delle più importanti kermesse di moda nazionali come la celebre Fashion Week di Milano. Il nostro sogno, che collega con un lungo filo immaginario Imola all’Abruzzo, continua a crescere senza perdere di vista la sua identità genuina e passionale".