Bellezze del territorio e motori. Più di tremila visitatori nel Borgo

Più di tremila persone hanno fatto tappa in vallata nello scorso fine settimana per la seconda edizione di ‘Borgo & Motori’ a Borgo Tossignano. Alberghi e ristoranti pieni un po’ ovunque, con persone in arrivo da ogni angolo d’Italia, per assistere al format motoristico ideato dalle due Proloco del paese insieme all’amministrazione comunale. Un evento inserito nel contenitore di promozione del territorio targato ‘Terre & Motori’. E se il clou domenicale con la tappa della ‘Coppa Romagna Slalom’, organizzata dalla Scuderia San Miniato, ha animato i tornanti che dal cimitero del capoluogo salgono verso la frazione di Tossignano, l’area fuoristrada auto e moto di via Papa Giovanni XXIII ha sfiorato addirittura la quota dei 300 partecipanti impegnati nel percorso accidentato con mezzi a due e quattro ruote. Una programmazione continua impreziosita anche da speciali lezioni di guida con le moto da trial e le prove con quelle elettriche in chiave green. Numeri di visite importanti anche per la mostra ‘Lancia Delta Forever’ allestita nella sala consiliare del municipio grazie all’impegno del Circolo Culturale Filatelico e Numismatico ‘G. Piani’ di Imola. Un successo pure l’esito della prima edizione del concorso ‘Disegna la tua auto da corsa’ riservato agli alunni. Senza dimenticare il colpo d’occhio del raduno statico di auto da gara e d’epoca in Piazza Unità d’Italia, l’emozionante inaugurazione del giardino inclusivo nel Parco Cassani e la baldoria serale alla ‘Festa dla béra’. La ciliegina sulla torta? La celebrazione di un matrimonio di una coppia di appassionati della specialità, con rito civile, tra i bolidi luccicanti. Presente alle premiazioni conclusive anche Marco Panieri, sindaco di Imola e presidente del Circondario, per la gioia di una macchina organizzativa complessiva da oltre 60 giovani volontari in azione.