Bertozzi & Casoni. Mostra fino a domenica. E un evento speciale per la conclusione

Sarà uno uno speciale evento alla Cooperativa Ceramica d’Imola (via Vittorio Veneto, 13) a chiudere, domenica 25 febbraio, il grande progetto espositivo imolese dedicato a Bertozzi & Casoni, una delle maggiori eccellenze artistiche del territorio. La mostra è stata un successo: quasi 22.000 gli accessi alle tre sedi della mostra registrati dal 27 ottobre ad inizio febbraio,. La conclusione era inizialmente prevista il 18 febbraio ed è stata successivamente prororgata al 25 febbraio. Più lunga è invece la proroga della sezione della mostra allestita a Palazzo Tozzoni, straordinario “laboratorio del dubbio” che ha coinvolto i visitatori in uno spaesante gioco di scambio tra realtà e finzione. Grazie alla disponibilità dei prestatori, la sola sezione della mostra di Palazzo Tozzoni (Tranche de vie) resterà visitabile per un tempo ancora più lungo, vale a dire fino al primo aprile.

Il finissage della mostra, in programma alle 17, prevede un incontro pubblico con Giampaolo Bertozzi. Dopo il saluto del sindaco Marco Panieri, a dialogare con l’artista saranno Gabriele Lorenzoni, responsabile della Galleria Civica Trento – Mart, e il filosofo Marco Senaldi. Moderatore dell’incontro sarà il direttore di Imola Musei, Diego Galizzi, curatore della mostra. A seguire, l’intervento del presidente Stefano Bolognesi, dedicato ai 150 anni di Cooperativa Ceramica d’Imola.

L’evento, a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, si concluderà con un aperitivo. Domenica 25 febbraio sarà l’ultimo giorno per visitare la mostra ‘Bertozzi & Casoni - Tranche de vie’ nelle tre sedi (museo San Domenico, Palazzo Tozzoni, Rocca Sforzesca) con un orario continuato dalle 10 alle 19. La sola sezione allestita a Palazzo Tozzoni (Tranche de vie) resterà visitabile, come detto, fino al primo aprile (il venerdì dalle 15 alle 19; sabato e domenica dalle 10-13 e dalle 15 alle 19). Per permettere ai visitatori di approfittare degli ultimi giorni di mostra, dal 22 al 25 febbraio, i musei pubblici imolesi prolungheranno i loro orari con aperture anche serali: giovedì 22 e venerdì 23 febbraio dalle 15 alle 22; sabato 24 febbraio: dalle 10 alle 22 e domenica 25 febbraio dalle 10 alle 19.

"Ringraziamo la Cooperativa Ceramica d’Imola, partner principale dell’evento espositivo per aver creduto in questo progetto e per l’ospitalità offerta per questo evento finale della mostra – commenta l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi –. Una ulteriore testimonianza del legame profondo tra questa eccellenza produttiva, la città e il duo artistico Bertozzi & Casoni, che negli anni ’80 collaborarono proprio con la Cooperativa Ceramica in un vivace contesto di sperimentazione e di ricerca creativa".

Anche secondo Galizzi quella di domenica 25 sarà "un’occasione speciale per dialogare, a margine di una mostra che non ha certamente mancato di offrire tanti spunti di riflessione, con l’artista e con il pubblico insieme a due profondi conoscitori dell’arte di Bertozzi&Casoni come Lorenzoni e Senaldi", conclude il direttore dei musei civici.

L’evento finale prevede la prenotazione obbligatoria – i posti sono limitati – entro venerdì 23 febbraio tramite l’app ‘Io Prenoto’ o telefonando allo 0542 602609 dal lunedì al venerdì 9–13. Per informazioni 0542 602609 – musei@comune.imola.bo.it.