"Binari sopraelevati non mi piacciono"

Per Michela Giorgi il tema del rafforzamento della linea ferroviaria Bologna-Castel Bolognese viaggia in parallelo con l’ampliamento della quarta corsia autostradale: "Due soluzioni che renderanno i collegamenti su gomma e rotaia sempre più funzionali come avviene in altre parti d’Europa – ragiona -. Oggi, però, sulla linea Bologna-Castel Bolognese ci sono spesso ritardi. Ho tanti amici che fanno i pendolari per lavoro e mi raccontano scenari al limite del paradossale. Se i trasporti funzionano bene ne beneficia la collettività e si attraggono nuovi investitori in zona con la creazione di più opportunità lavorative. Binari sopraelevati? Li ho visti all’estero ma non mi piacciono, deturpano molto il paesaggio".