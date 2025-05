Imolese travolge Forlì 4-2: spettacolo e gol nella serie D

2

: Martelli; Mandrelli (1’ st Motti), Drudi, Sbardella, Graziani (1’ st Valmori); Farinelli (29’ st Rossi (1’ st Saporetti)), Menarini, Lilli; Lombardi (36’ st Eleonori), Trombetta, Farinelli (36’ st Valentini). A disp. Colombo, Petrelli, Firman, Falasca. All. Miramari.

IMOLESE: Salgado; Barnaba, Dall’Osso (13’ st Ballanti), Alè, Agbugui (26’ st Melloni); Pierfederici (13’ st Gasperoni), Brandi; Raffini, Manes (11’ st Manzoni), Mattiolo (23’ st Garavini. A disp. Adorni, Nistor, Lolli, Maltoni. All. D’Amore.

Arbitro: Salvatori di Macerata.

Reti: 4’ pt Pierfederici, 38’ pt Manes; 18’ st Raffini, 22’ st Gasperoni, 40’ st Lilli, 44’ st Eleonori.

Note: ammoniti Saporetti, Eleonori, Graziani, Alè.

Un’ora di ingordigia calcistica in casa dei campionissimi della serie D per dire addio a una stagione dolceamara, chiusa al sesto posto, appena fuori dalla griglia playoff e con il rammarico dei tanti punti persi per strada, soprattutto dopo il sontuoso pomeriggio di ieri al Morgagni. Forlì al tappeto, per mano di un’Imolese spumeggiante, cinica e libera, da pressioni e da ansie di classifica, ma un figurone del genere in casa di chi questo girone l’ha dominato dall’inizio alla fine nessuno l’avrebbe mai immaginato, a maggior ragione nel giorno della festa biancorossa, sporcata da quattro gol in poco più di 60 minuti, da applausi. Rossoblù senza paura, fin da subito, nemmeno contro un undici che ritrova dopo tempo bomber Trombetta, Drudi e Saporetti, tutti quanti in campo fin da subito per provare a graffiare la porta di Salgado, che regge bene. Così, dopo appena quattro giri di lancette, l’Imolese la sblocca. Da sinistra, Manes punta il limite dell’area, si accentra e con un tocco morbido pesca sul secondo palo l’accorrente Pierfederici, che fulmina Martelli per l’1-0.

La squadra di D’Amore si diverte e fa divertire, col Forlì attonito ad ammirare lo show degli ospiti, a rendere la passerella finale sempre più scivolosa. Al 38’, dopo una brillante azione corale, i rossoblù arrivano quasi dentro la porta: Mattiolo calcia, Martelli respinge e Manes, sulla ribattuta, insacca e fa 7 in campionato. È 0-2.

Ripresa e lo spettacolo continua. Minuto 60, errore di Martelli, che controlla male un retropassaggio poco fuori dalla sua area di rigore e spiana la strada a Raffini, che ringrazia e in solitaria realizza il suo quattordicesimo centro stagionale (0-3). Sette minuti più tardi ed ecco il poker. Raffini, Brandi e Gasperoni, per un triangolo delizioso, col terzo che chiude in porta il 4-0, prendendosi l’abbraccio di tutta la panchina.

Nel finale, l’attesa reazione del Forlì, dimezzando il passivo con le reti di Lilli ed Eleonori, ma senza evitare la sconfitta più pesante del suo campionato.

Giovanni Poggi