Botte e insulti alla ex Poi le ruba anche l’auto

Insulti e botte all’ex compagna, alla quale ha anche rubato auto e vestiti. È indagato per maltrattamenti, rapina, lesione personale aggravata, danneggiamento e furto il 39enne marocchino arrestato nei giorni scorsi a Borgo Tossignano. È toccato ai carabinieri della stazione di Fontanelice eseguire l’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bologna, nei confronti del 39enne. Il provvedimento, richiesto dalla Procura del capoluogo emiliano, è partito da un’indagine portata avanti dai militari e finalizzata a ricostruire una vicenda triste accaduta a una 36enne italiana, ex compagna dell’indagato.

La donna ha raccontato di aver iniziato una relazione con il 39enne ormai un anno fa e di aver tentato di interromperla pochi mesi dopo, a causa del carattere "aggressivo, prepotente e geloso" dell’uomo, che tuttavia non ha accettato la decisione. Tra le vessazioni subite, la donna ha riferito ai carabinieri di essere stata insultata dall’uomo con frasi del tipo "Sei contro la mia religione!", "Mangiate il maiale, quindi siete dei porci!", nonché aggredita fisicamente con schiaffi, calci, tirate di capelli e lancio di oggetti, tra cui un coltello che le avrebbe provocato una ferita da taglio alla coscia.

Nel tentativo di convincerla a non lasciarlo, il 39enne si è spinto anche oltre, danneggiandole il telefonino e rendendosi responsabile di rapina e furto. La rapina è accaduta qualche settimana fa ai danni di una donna che stava guidando l’auto della 36enne, sua amica. Affiancata per le strade di Borgo Tossignano dal 39enne che era in compagnia di un complice, non ancora identificato, la malcapitata è stata costretta a scendere dalla vettura e a lasciarla in mano ai due rapinatori. Dopo aver utilizzato l’auto per un po’ di tempo, il 39enne l’ha restituita alla vittima. Il furto invece si è verificato a casa della 36enne, dove l’ex compagno è entrato e ha rubato, tra le altre cose, due piumini e una borsa di pelle. Rintracciato a casa dai carabinieri, il 39enne è stato arrestato e portato nel carcere bolognese della Dozza.

Quanto accaduto a Borgo Tossignano è purtroppo solo uno dei tanti casi di abusi sulle donne che si verificano in misura crescente anche sul territorio, con oltre un centinaio di accessi ogni anno al pronto soccorso e decine di richieste di aiuto agli sportelli di Ausl, Trama di terre e Asp.