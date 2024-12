Bottonificio 2 Colonne: il rilancio del fai da te spinge le vendite natalizie

Giada Masi e Morena Zanoni del Bottonificio 2 Colonne esprimono soddisfazione per l'andamento delle vendite. "Dalla pandemia in poi, c’è stato un deciso rilancio del ‘fai da te’ per cucito, maglia ed uncinetto. In questo senso, anche i social hanno dato una mano alla ripartenza con tutorial della specialità tutt’ora molto cliccati", affermano.

Con un deciso piglio di fiducia, si approcciano alla modalità festiva: "Il Natale resta un momento importante per gli acquisti e per dare una boccata di ossigeno ai bilanci dei negozi", osservano le due donne. "Patemi da centro storico? Assolutamente no. Qui c’è un buon passaggio di gente tutto il giorno e le manifestazioni sono un valore aggiunto".