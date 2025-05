TracMec, caso in Senato. Interrogazione di Manca: "Subito tavolo nazionale"

La crisi della TracMec di Mordano arriva in Senato. E’ notizia di ieri quella dell’interrogazione presentata dal senatore imolese Daniele Manca, insieme a diversi colleghi del gruppo del Partito Democratico, ai ministri Urso e Calderone in relazione alle sorti dei 45 lavoratori dell’azienda alle prese con l’incubo del licenziamento. "Una situazione che non deve passare inosservata – ha detto Manca –. Una multinazionale come la Bauer che, senza utilizzare gli ammortizzatori necessari per superare le crisi e con una mobilitazione in corso, pensa con azioni truffaldine di smontare la produzione industriale per impedire di individuare processi alternativi per superare le criticità e garantire un futuro ai dipendenti". Non solo. "Un atteggiamento irresponsabile, incompatibile con le radici del lavoro e dello sviluppo economico del nostro sistema regionale – ha aggiunto il senatore dem –. Noi restiamo a fianco dei lavoratori e alla loro battaglia che riguarda tutto il nostro sistema produttivo. Quella della proprietà è un’azione sbagliata e scellerata. E’ urgente che il governo intervenga per insediare un tavolo nazionale". Intanto a Mordano, davanti ai cancelli della TracMec, sono ore di forte tensione. Presidio e sciopero, anche davanti agli occhi dell’assessore regionale Giovanni Paglia, ma nessun passo avanti per la risoluzione della vertenza. Intanto in agenda per il prossimo 21 maggio, alle 19,30 alla Cittadella di Bubano in via Lume, c’è pure un’assemblea pubblica sulla vertenza dell’azienda.

m. g.