Braschi: "Un ristorante nel cuore di Milano"

Dalla lasagna in tubetto alla cotoletta alla milanese pazza. Un nuovo locale e una nuova avventura per Valerio Braschi, il giovane chef di Santarcangelo vincitore di Masterchef nel 2017. Dopo i primi anni a Roma ai fornelli del ristorante 1978, Braschi scorso si è trasferito a Milano dove ha inaugurato con altri soci il locale Vibe. Ma l’esperienza al Vibe, dove ha proposto piatti sempre più estremi, è già finita. Braschi ripartirà da un nuovissimo ristorante, sempre all’ombra della Madonnina: un locale nella centralissima galleria Vittorio Emanuele, cuore dello shopping e della movida a Milano. Ad annunciarlo è stato lui stesso in questi giorni sui social.

"Mi vengono i brividi solo a dirlo. Presto verrà aperto il mio nuovo ristorante in galleria. Si chiamerà Galleria 1887 di Valerio Braschi". Lo chef aveva anticipato qualcosa della sua nuova avventura milanese già un mese fa, ma senza svelare troppi dettagli. Martedì invece, in un video, Braschi ha annunciato in pompa magna l’apertura del locale. "Proporrò il mio menù di degustazione, estremo, pazzo, coraggioso, ma anche i piatti della tradizione". Come dire: va bene la lasagna in tubetto, la carbonara da bere e altre ardite ricette, ma alla Galleria 1887 ci sarà spazio anche per i classici. "Vi dico solo che preparerò la cotoletta alla milanese più pazza e fantasmagorica d’Italia", promette Braschi. Che, stando ai ben informati, inizierà questa nuova avventura con l’imprenditore Carlo Grimaldi, che alla galleria Vittorio Emanuele vanta già due importantissimi ristoranti: il due stelle Michelin Verso affidato ai fratelli Remo e Mario Capitaneo e il Terrazza Duomo 21.

E ora ecco il terzo locale dell’imprenditore nel cuore di Milano, con Braschi ai fornelli. Che assicura: "In questo anno ho imparato a conoscere i gusti dei milanesi. E non vedo l’ora di aprire il nuovo locale". Già, ma quando? La data ufficiale ancora non c’è, ma dovrebbe essere questione di poche settimane. Le reazioni all’annuncio di Braschi (che compirà 27 anni domani) non si sono fatte attendere. E il cantante Frankie Hi-Nrg è stato tra i primi a fargli i complimenti: "Ti verrò a trovare".