Bullismo a scuola Ragazzina di 14 anni picchiata dai compagni Denunciati tre minorenni

Una vicenda di bullismo scolastico ha portato alla denuncia di tre studenti da parte dei Carabinieri di Castel San Pietro Terme. In particolare a finire denunciati sono stati due sedicenni e una quattordicenne, rei di aver percosso una compagna di classe di 14 anni in un primo momento all’esterno della sede principale della scuola, durante un laboratorio, e poi di aver insistito con la persecuzione nei confronti della giovane studentessa anche all’interno dell’istituto. Il primo dei due episodi risale all’inizio di febbraio, ed in particolare a lunedì 6 febbraio. Quel giorno, secondo quanto raccontato dalla 14enne e riportato poi nella denuncia, durante un laboratorio scolastico che si stava svolgendo all’esterno della sede principale, una scuola secondaria di secondo grado situata in provincia di Bologna, e due 16enni e una 14enne avrebbero aggredito la coetanea di quest’ultima "scaraventandola a terra e poi prendendola a calci", si legge nel comunicato stampa emesso ieri dai Carabinieri. Ma il ‘conto’, evidentemente, secondo i tre denunciati non era chiuso lì, e così sono tornati alla carica. Appena quattro giorni dopo, infatti, il secondo episodio.

La 14enne, che nella precedente aggressione aveva riportato lividi sulle braccia, è stata nuovamente aggredita questa volta dentro le mura scolastiche. Secondo quando ricostruito dai militari, la 14enne denunciata, sempre in compagnia degli altri due compagni di banco, i 16enni anch’essi finiti nei verbali di denuncia dei Carabinieri, prendeva nuovamente di mira la coetanea, picchiandola nei corridoi della scuola. In quest’occasione a soccorrere la malcapitata studentessa era il personale del 118, che provvedeva alla medicazione dimettendola con una prognosi di cinque giorni. Un secondo episodio, questo, che aveva però altri strascichi. La madre della giovane studentessa bersagliata dai compagni di scuola, infatti, decideva di rivolgersi ai Carabinieri per sporgere denuncia, con la vicenda che, dopo gli accertamenti del caso, veniva resa pubblica dagli uomini dell’Arma attraverso il comunicato stampa di ieri.

