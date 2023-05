Cacciatori in prima linea Ripulito il fiume Santerno

Cacciatori con l’ambiente nel cuore. Dopo la piena del Santerno della scorsa settimana, effetto quasi immediato di quell’ondata anomala di maltempo che si è abbattuta sulla vallata del Santerno, il Gruppo Cacciatori di Castel del Rio non ha perso tempo. Una giornata di pulizia dell’area fluviale nei pressi del Ponte degli Alidosi per raccogliere i tanti rifiuti trascinati dalla forte corrente e, più in generale, disseminati in mezzo al verde con inciviltà. Una ventina di persone al lavoro, con il pretesto di fare poi una bella grigliata domenicale, per unire l’utile al dilettevole. "Un appuntamento programmato da tempo per ripulire gli argini del nostro fiume – spiega il presidente del sodalizio, Marco Dall’Osso –. Abbiamo raccolto una decina di sacchi di immondizia con diversi chili di plastica e tante bottiglie di vetro. Per non parlare del recupero di un lavandino trascinato, chissà da dove, dalla furia del corso d’acqua".

Una rinnovata sensibilità per la salvaguardia e cura della natura circostante che trova terreno fertile nelle colline circondariali grazie all’impegno del tessuto associazionistico e del volontariato. Ma con l’appoggio totale di amministratori sempre più proiettati alla diffusione di campagne ecologiste per coinvolgere la cittadinanza. Con una promessa: "Un po’ di chiacchiere e tante risate. Abbiamo unito il piacere di stare insieme ad un’azione per la tutela del nostro patrimonio naturale. Un elemento sempre più prezioso per garantire ai nostri figli un mondo migliore – conclude Dall’Osso –. L’esperimento è riuscito. La volontà è quella di ripetere l’esperienza con regolarità per accrescere i benefici riflessi sulla comunità".