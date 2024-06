Cade nel fiume Santerno a Imola: salvata da due poliziotti

Imola, 6 giugno 2024 – Viva grazie al pronto intervento della polizia. Se non ci fossero stati i due agenti e lo sguardo attento di un passante la storia rischiava di non avere un lieto fine. Una donna di 50 anni martedì pomeriggio è scivolata nelle acque del fiume Santerno. Stava prendendo il sole sdraiata sopra al cemento della piccola diga di Imola, sotto al ponte di viale Dante, quando improvvisamente è scivolata. Non sapendo nuotare però ha rischiato di annegare.

Ma per fortuna, proprio in quel momento, intorno alle 18, un cittadino stava passando in bicicletta lungo le rive del fiume Santerno. Notando una persona in acqua, in seria difficoltà aggrappata a un ramo, si è subito allarmato della situazione. Ha preso il telefono in mano e ha chiamato immediatamente la polizia del commissariato di Imola.

Attirato dalle grida di aiuto, il cittadino ha così lanciato l’allarme alle forze dell’ordine. Gli agenti in meno di 5 minuti sono giunti sul posto. Infatti, una volante si trovava nei paraggi della possibile tragedia. Così i due poliziotti sono corsi fino alle rive del fiume Santerno e, dopo aver camminato lungo il percorso in cemento della diga, hanno agito per attuare il salvataggio. Uno dei due agenti si è infatti immerso in acqua e, posizionandosi sotto la donna, l’ha sollevata con forza, tenendola saldamente abbracciata a se stesso per evitare che venisse trascinata via dalla corrente. Nel frattempo l’altro poliziotto, rimasto sulla riva del fiume, si è avvicinato al bordo dell’acqua, allungandosi il più possibile per afferrare la signora per poi tirarla fuori dal fiume.

L’operazione è durata pochi minuti, ma è stata difficoltosa. La donna, durante l’intervento, si trovava infatti in un grande stato di agitazione e ripeteva che non sapeva nuotare. Ecco che una volta tirata fuori dall’acqua gli agenti hanno subito chiamato l’ambulanza, cercando di tranquillizzare la signora imolese.

Durante quei frangenti concitati la donna ha raccontato agli agenti di essere scivolata nell’acqua mentre era sdraiata sul cemento della piccola diga di Imola a prendere il sole. Una volta arrivati i soccorsi la 50enne, classe ’74, è stata portata all’ospedale locale dove, dopo una serie di accertamenti, è stata dimessa nella stessa serata.