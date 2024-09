Campo polivalente: giovedì l’inaugurazione

Sarà inaugurato il 12 settembre, alle ore 18.30 presso il Casale Tennis Club di viale XXV Aprile a Casalfiumanese, il nuovo campo polivalente in erba sintetica realizzato dopo la sostituzione della superficie in terra rossa. Un rettangolo di gioco, abbinato all’altro campo esistente già in sintetico, da utilizzare per tennis e calcio a 5. Un investimento da poco meno di 20mila euro sostenuto dalla società guidata dal presidente Yuri Mandia, che gestisce tramite accordo di concessione per conto del municipio la struttura e dall’amministrazione comunale. L’obiettivo? Rendere sempre più funzionali e polivalenti gli impianti sportivi per ampliare l’offerta rivolta alla comunità. Ma anche quello di garantire migliori soluzioni manutentive per salvaguardare, in lungo periodo, il patrimonio pubblico: "La base ideale per il futuro delle nostre dotazioni sportive che ogni giorno ospitano centinaia di appassionati e praticanti", spiegano la sindaca Beatrice Poli e il consigliere delegato allo sport Davide Calderoni. Sulla stessa lunghezza d’onda Mandia: "L’erba sintetica consente una manutenzione più pratica del campo e, a differenza della terra rossa, l’uso anche in caso di pioggia e forte vento. Non meno importante, visto le dimensioni del campo, la possibilità di ospitare le partite casalinghe dello Sporting Valsanterno promosso nel campionato di C2 di futsal. Così siamo parametrati alle richieste federali". Un pomeriggio di festa con le autorità locali, l’assessore regionale Paolo Calvano e Giorgio Errani (padre della campionessa olimpica Sara) che guida il Circolo Tennis di Massa Lombarda. Senza dimenticare il campione europeo di handbike Davide Cortini e le delegazioni delle società dell’abitato per dare il via all’annata sportiva.