Cantiere in via Callegherie . Cambia la viabilità in centro

I lavori di riqualificazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica in via Callegherie rivoluzionano la viabilità in centro storico. Le modifiche saranno in vigore da mercoledì 4 settembre a lunedì 14 ottobre.

Ecco il quadro completo. Inversione del senso di marcia in via ValerianI. Il senso di marcia in via Valeriani sarà invertito per consentire di svoltare in via Felice Orsini (giardini San Domenico) e consentire quindi ai residenti del primo tratto di via Callegherie di poter uscire. Sarà possibile, solo per i residenti e aventi titolo di via Valeriani e via Callegherie che entrano da porta Appia, la svolta a destra in via Valeriani e a sinistra per via Callegherie, cui senso di marcia, come detto, sarà invertito.

Accesso limitato in via Callegherie fino al cantiere. Sarà consentito l’accesso in via Callegherie ai soli residenti e aventi titolo ed attività commerciali presenti per il carico-scarico, con un senso unico alternato per tutta la durata dei lavori. Il tratto di via Callegherie compreso tra l’area del cantiere e Via Foro Boario sarà chiuso al traffico con istituzione del senso unico alternato per i soli residenti. Il tratto di via Callegherie interessato dal cantiere sarà, invece, completamente chiuso al traffico, rendendo necessario l’utilizzo di percorsi alternativi per gli spostamenti nella zona. Sarà sempre garantito il passaggio pedonale.

"Le modifiche sono essenziali per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento delle operazioni di riqualificazione, finalizzate a migliorare la qualità degli alloggi pubblici nell’area – si legge in una nota diffusa ieri dal Municipio –. L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a prestare attenzione alla nuova segnaletica e a seguire le indicazioni per i percorsi alternativi, la ringrazia per la collaborazione e si scusa per i disagi. Questi lavori rappresentano un valore aggiunto per la rigenerazione abitativa e urbana della città e del centro storico".

I lavori in via Callegherie riguardano il miglioramento sismico ed energetico di 14 alloggi per un investimento complessivo di 2,4 milioni di euro. E fanno parte di un maxi-piano di riqualificazione presentato dal Comune e inserito al primo posto nell’elenco degli interventi ammessi a contributo stilato dalla Regione e finanziato dal piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr.

Nel complesso, l’intervento riguarda oltre cento alloggi pubblici. Oltre a via Callegherie, interessati anche i comparti Erp in via Galilei, nel quartiere Marconi (8,9 milioni per 42 alloggi), in via Puccini, in Pedagna, che comprende invece 57 alloggi, per un investimento di due milioni e 450mila euro.