Cantina Merlotta, successo di pubblico per Chicco Evani

Una serata da campioni alla cantina Merlotta. Un vero successo con tanto pubblico per la tappa imolese di presentazione del libro ‘Non chiamatemi Bubu’ (Mondadori) scritto dall’ex calciatore Chicco Evani. Un appuntamento, inserito all’interno della programmazione dell’edizione 2023 del Baccanale, che ha calamitato appassionati e curiosi nei locali della nota casa vinicola a due passi dalla via Emilia. L’incontro, moderato dal giornalista Mattia Grandi, si è rivelato l’occasione congeniale per rinverdire i tanti trionfi di Evani con la maglia del Milan negli anni Ottanta e Novanta fino a ripercorrere la più recente esperienza come vice allenatore della Nazionale al fianco dell’amico Roberto Mancini. Un cammino coronato nell’estate del 2021 con l’affermazione continentale. Parole sincere ed intime, a tratti emozionanti, quelle dell’ex rossonero pupillo di Sacchi.