Manca sull’ex Martelli: "Albertazzi sbaglia, serve rinnovamento. No al terzo mandato"

L’area di smaltimento rifiuti all’ex Martelli non c’è ma tutti ne parlano. Anche da Roma, con il senatore del Pd Daniele Manca, ex sindaco di Dozza dal 1994 al 2004 e di Imola dal 2008 al 2018, che non le manda a dire all’attuale sindaco di Dozza Luca Albertazzi. Dopo la raccolta firme del comitato per il no alla costruzione, i cartelli esposti dai cittadini poi rimossi e il dietrofront della Regione sull’attuale progetto, interviene Manca, guardando a ciò è successo e pensando a ciò che, secondo lui, dovrà succedere, ovvero sostenendo il candidato sindaco Luca Mainieri in vista delle amministrative di giugno.

"Su un tema così rilevante Albertazzi continua a essere ambiguo. Ma una soluzione diversa alla collocazione sulla via Emilia si può trovare. Toscanella ha bisogno di una visione di futuro. Quella che il sindaco, alla ricerca di un terzo mandato, non ha", spiega Manca.

Prosegue così la bagarre politica su un tema molto sentito a livello cittadino in vista del voto. "Il dissenso bisogna consentirlo. Anche io da sindaco di Imola ho subito proteste sulla discarica di via Pediano. Ma giustamente ognuno esprimeva la propria opinione. Con la candidatura al tris Albertazzi ha deciso che nessuno può fare il sindaco al suo posto, impedendo il rinnovamento. Se dopo 10 anni da sindaco non è in grado di esprimersi su un impianto, come può riuscirci nei prossimi cinque? Non vedo una visione, il suo modello di civismo ha fallito", continua il senatore.

Impatto urbanistico su uno dei borghi più belli d’Italia, conseguenze ambientali e mancato dissenso sono poi gli altri temi su cui Manca spinge: "La Martelli io l’ho vista in funzione, ma mai mi sarei aspettato che finisse così, con una mancata rigenerazione urbana. Il sindaco si sarebbe dovuto esporre prima e meglio di quanto detto dalla Regione".

Poi, il totale sostegno a Mainieri: "Sono anni che ci mette la faccia e si è schierato per il no".