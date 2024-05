La Croce rossa dedica una sala a Nieves Tirapani Lenzi

Intitolata la sala convegni della sede della Croce rossa di Imola a Nieves Tirapani Lenzi, medaglia d’oro della Cri. La cerimonia si è svolta alla presenza dell’Ispettrice regionale delle infermiere volontarie, Rosetta Guzzinati, di tanti volontari e amici e del vicesindaco Fabrizio Castellari. Una data simbolo scelta nella giornata mondiale di Croce rossa, per le celebrazioni del 160° anniversario dell’associazione. La sede in via Meloni è aperta alla cittadinanza per tutta la giornata. Fabrizia Fiumi, presidente Cri Imola, ha ricordato l’importanza della figura di Nieves Tirapani Lenzi: "Una presenza costante e punto di riferimento, fonte di esempio e ispirazione per tutti". L’ispettrice Guzzinati ha sottolineato anche la sua vitalità, l’ironia e il costante sorriso, oltre ai tanti impegni portati avanti in svariate missioni. Castellari ha concluso: "La bandiera della Cri ha sventolato sulla facciata del palazzo comunale, a dimostrazione della nostra gratitudine".