Tagliò il collo per una bici. Ventinovenne in carcere

Aveva colpito al collo un connazionale per il possesso di una bicicletta, per poi fuggire. Un episodio violento, con tanto di smerigliatrice e ferite profonde, che si era verificato nei dintorni dell’ormai ex pensilina di viale Carducci. A meno di due anni di distanza da quel settembre del 2022, la polizia di Imola ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare ai danni del 29enne marocchino. Il blitz c’è stato venerdì dopo l’emissione del provvedimento da parte del tribunale di Bologna. La polizia ha rintracciato il classe ’95 in una casa nel Ravennate, vicino a dove vivono la moglie e la figlia, dopo averlo cercato nella vecchia residenza a Imola e in un Bed and breakfast a Ravenna. Ora si trova in carcere a Bologna in attesa del processo.

All’epoca le indagini del commissariato di Imola erano state molto celeri e veloci. Infatti, grazie alle telecamere presenti nelle vicinanze della pensilina, sostituita recentemente dal Comune dopo i continui problemi a livello di degrado, in tre ore gli agenti erano andati dritti a casa dell’aggressore, trovandolo vestito con gli stessi abiti che indossava al momento del fatto sanguinoso. A quel punto era scattata la denuncia per tentato omicidio ai danni di un classe ’83. Colpito da una smerigliatrice, la vittima aveva subito una ferita profonda al collo, tanto da ricorrere a interventi chirurgici.

Attimi di paura con l’arrivo dell’ambulanza e la corsa in ospedale. Operato d’urgenza, finisce in prognosi riservata con 25 giorni di guarigione. All’inizio della discussione tra i due ci sarebbe stato il possesso di una bicicletta. Un dibattito dove si alzarono i toni, con il classe ’95 che estrae un flessibile a batteria e colpisce il connazionale. Proprio di tentato omicidio colposo ora dovrà rispondere davanti al giudice.