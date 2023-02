Caos Superbonus, la rabbia dei costruttori

Da zero a cento, quale percentuale raggiunge l’impatto di questa misura sul superbonus edilizio? "Il 100 per cento. Una misura inaspettata, che mette a rischio centinaia di imprese nell’Imolese e migliaia in tutta Italia". Il commento di Luca Palladino, presidente Cna, sulla decisione del governo Meloni di mettere fine al meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura per ristrutturazioni e efficientamenti energetici, non lascia spazio ad equivoci. Ancora più netta, se possibile, la posizione di Confartigianato: "Dal governo ci aspettavamo che risolvesse il già grave problema dei crediti incagliati, ma su questo fronte non c’è stata alcuna risposta, anzi è arrivata un’altra tegola. Anche se le nuove misure – incalza il segretario di Confartigianato Bologna Metropolitana Amilcare Renzi – valgono per le opzioni future dal 17 febbraio, non ci si rende conto che tante imprese, sulla base delle norme vigenti, hanno effettuato investimenti e assunzioni nella prospettiva di primi accordi con i committenti e di poter continuare ad operare garantendo lo sconto in fattura". Difficile dire con esattezza quante imprese edilizie del nostro territorio siano coinvolte direttamente in questo caos. Secondo Cna e Confartigianato, le associazioni maggiormente toccate dalla questione, una su due ha a che fare con...