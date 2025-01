Capodanno flop secondo i 5 Stelle

Il M5s contesta l’esito del Capodanno in piazza Matteotti. "Apprendiamo della grande soddisfazione con cui il sindaco Marco Panieri ha annunciato il successo dell’evento partecipato da 7mila cittadini – contesta il consigliere comunale Ezio Roi –. Volevamo sommessamente segnalare che, come è facilmente rilevabile dal sito del Comune, lo scorso anno, alla Rocca, come negli anni precedenti, le presenze erano state di 12mila cittadini".

Per questo motivo, secondo l’esponente di opposizione, "risulta difficile capire tutto l’entusiasmo di Panieri per un successo inesistente. Riteniamo serva maggior rispetto quando si parla di numeri e dati – concludono dal M5s –, altrimenti si rischiano le pessime figure fatte in riferimento alle presenze di turisti in città o alla quantificazione dei benefici relativi al bosco dell’autodromo".