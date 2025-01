"Cassonetti, allarme degrado"

"Non ci sono controlli sufficienti per l’abbandono di rifiuti vicino ai cassonetti e per i ragazzini che non si comportano bene". Mauro Monduzzi, residente di Zolino, non manca di fare una segnalazione parecchio importante per la vivibilità della zona. "È una questione di senso civico e bisognerebbe fare un controllo maggiore perché si crea dello sporco dalle zone della spazzatura – dice infatti –. Oltre a questo, servirebbe una migliore illuminazione notturna. Non ci sono poi molti locali e occasioni di svago per i giovani. Questo porta alla nascita di bande di ragazzini che approfittano di queste situazioni per fare un po’ di danni e rendersi protagonisti di episodi di vandalismo", conclude il nostro lettore.