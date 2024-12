Cena solidale 2023: un Natale di comunità al Mercato ortofrutticolo

Uniti per contrastare difficoltà e solitudine. È lo spirito che anima la quinta edizione della ‘Cena solidale’, organizzata anche quest’anno il 24 dicembre dall’associazione App&Down nell’ambito del programma di ‘Natale zero pare’, a sua volta di scena negli spazi del Mercato ortofrutticolo di viale Rivalta fino alla notte di San Silvestro.

Al fianco dell’affiatata compagine guidata da Beppe Bianco ci sono Caritas, Fondazione Santa Caterina e Croce Rossa. Saranno loro, infatti, a distribuire alle persone più fragili del territorio il biglietto per partecipare gratuitamente all’evento reso possibile grazie agli sponsor.

"Nel 2023 eravamo in 120 a tavola, con una crescita dei partecipanti costante anno dopo anno – spiega Bianco –. Quella della vigilia è una serata particolarmente importante sia per chi è religioso che per chi non lo è. Si ha la percezione che si stia tutti in famiglia per festeggiare il Natale, ma ci sono anche persone sole. E questa idea è nata proprio pensando a loro".

Alla buona riuscita dell’operazione collabora, come detto, la Fondazione Santa Caterina. "Abbiamo invitato a partecipare i giovani che vivono da noi in comunità e le persone che seguiamo in maniera informale – racconta la direttrice, Francesca Albonetti –. Rischierebbero di trovarsi situazioni molto tristi, in solitudine; ma con la ‘Cena solidale’ potranno passare qualche ora con gli altri".

Un lavoro simile lo svolge il comitato imolese della Croce Rossa italiana. "Cercheremo di coinvolgere a quest’iniziativa chi arriva al nostro sportello sociale e anche i senzatetto incontrati in strada in questi mesi nei quali abbiamo portato loro assistenza", aggiunge il presidente Alessandro Brunori. "Le persone sole sono più povere delle altre – osserva Bruno Timoncini, vicedirettore della Caritas diocesana –. E occasioni come queste le aiutano a socializzare".

Poi ci sono gli sponsor: Ilab ("È bello far parte di questa rete locale che si dà da fare in modo disinteressato", afferma il presidente Jacopo Annese), Clai ("Partecipare a un’iniziativa come questa non vuol dire solo contribuire in maniera materiale, ma dare compimento alla nostra realtà", sottolinea il vicepresidente Carlo Negroni) e Panificio Altamura.

Anche quest’anno, alla ‘Cena solidale’ del 24 dicembre al Mercato ortofrutticolo sarà presente il vescovo Giovanni Mosciatti. "Sono molto contento – le parole di Mosciatti –. La profonda verità di questo gesto è evidente. C’è un bisogno incredibile di compagnia, e offrire un luogo per ritrovarsi è molto importante. Lavorando insieme si possono fare cose davvero incredibili".