Centrodestra al completo. In lizza Marchetti, Vacchi,. Baldazzi e Mingozzi

Giochi praticamente fatti, al netto dell’inserimento di qualche nome per puntellare le liste, per quanto riguarda gli imolesi candidati al Consiglio regionale con la coalizione di centrodestra che sostiene la corsa di Elena Ugolini. Il primo a scendere in campo è stato, nei giorni di Ferragosto, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Nicolas Vacchi, che nella lista dei meloniani correrà in tandem con Marta Evangelisti. Ampiamente prevista era anche la candidatura, per un terzo mandato, di Daniele Marchetti, che oltre a essere uno dei punti fermi della Lega in Regione è da tempo anche consigliere comunale a Imola, l’unico rimasto del Carroccio dopo gli addii di Rebecca Chiarini, Serena Bugani, Simone Carapia e Riccardo Sangiorgi.

Venendo invece a Forza Italia, detto che sono sempre possibili candidature di servizio legate al territorio, il ruolo di promotrice delle istanze imolesi pare affidato all’attuale capogruppo azzurra, Valentina Castaldini. In un contesto in cui il partito non è rappresentato in Consiglio comunale, ma che a livello locale ha vissuto nelle ultime tornate elettorale lo stesso trend di crescita visto sul piano nazionale, va registrato anche un recente intervento sul tema alluvione del candidato Angelo Scavone, portatore anche di un attacco al sindaco Marco Panieri sulla gestione dell’emergenza.

Infine, la lista civica pro Ugolini. Come già emerso nei giorni scorsi saranno due, in questo caso, le candidate del circondario: oltre a Cristina Baldazzi, presidente Avis di Castel San Pietro Terme, all’appuntamento con le urne del 17-18 novembre si presenterà anche Laura Mingozzi, consigliera comunale a Castel Guelfo. Entrambe hanno partecipato, qualche sera fa a Toscanella di Dozza, a un’iniziativa pubblica con Mario Mauro (nella foto sopra), presidente di Popolari per l’Italia, ex ministro della Difesa, ex vicepresidente del Parlamento europeo, presidente del Centro studi Meseuro per l’Europa del Mediterraneo. Moderatore dell’incontro è stato il presidente del comitato imolese a sostegno di Ugolini, Andrea Longhi, già candidato sindaco civico alle comunali di Imola nel 2020.