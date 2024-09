"Città poco attenta a noi giovani"

Un centro non adatto ai ventenni. Questo il pensiero di Valentina Noferini, cittadina imolese e studentessa universitaria. "Non sono una grande frequentatrice del centro storico, proprio perché lo trovo molto vuoto – dice –. Ho l’impressione che Imola si stia improntando più a fornire servizi per i ragazzini più piccoli nella fase adolescenziale o per gli anziani. Per noi giovani adulti tra i venti e venticinque anni non trovo luoghi di riferimento". Una nota di apprezzamento però per i grandi eventi, come la Formula Uno o il Baccanale.

"Lì, dal venerdì alla domenica, il centro rappresenta una occasione di ritrovo per tutti – aggiunge Valentina –. In quelle situazioni sento la mia città viva e adatta anche a me, ma a parte quello non trovo particolare attenzione nei nostri riguardi".