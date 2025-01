Clai, Mescoli non basta a Macerata

3

CLAI IMOLA

0

(25-10, 25-18, 25-14)

: Bresciani, Battista 11, Allaoui, Morandini, Bonelli 2, Mazzon 10, Orlandi, Bulaich 11, Busolini 6, Fiesoli, Sanguigni, Caruso, Decortes 19, Fabbroni. All. Lionetti.

CLAI IMOLA: Pomili, Rizzieri, Mescoli 12, Ravazzolo 4, Migliorini, Mastrilli, Gambini, Visentin 1, Stafoggia, Bulovic 2, Melandri 4, Drewnick 1, Stival 3. All. Caliendo

Arbitri: Viterbo e D’Argenio.

Nella penultima trasferta della prima fase, la Clai è stata sconfitta a Macerata. Le padrone di casa sono quarte in graduatoria e per tutta la partita hanno messo in mostra un miglior tasso tecnico. Imola ha provato a mettere in campo le proprie armi, e seppur sia arrivata una scofitta, la gara di ieri nelle Marche servirà da esperienza per la seconda fase dove in palio ci sarà la permanenza in categoria.

Già dalle prime battute si capisce che partita sarà: le padrone di casa volano subito sul 4-0 e la Clai è costretta ad inseguire, cercando di limitare le bocche da fuoco delle marchigiane. La squadra di Lionetti allunga ancora (10-3). La forbice si allarga fino al punto decisivo di Mazzon (25-10).

E’ un po’ più combattuto il secondo set: Macerata è sopra di 1 (3-2), arriva un’altra accelerata interna tanto da arrivare sul +7 (15-8). Le ragazze marchigiane tengono in mano il pallino del gioco e chiudono sul 25-18. A Macerata non resta che chiudere la contesa, le padrone di casa alzano il ritmo e si impongono con un perentorio 25-14. Mancano due partite al termine della prima fase di campionato e alla Clai – sfumato il quinto posto che portava alla salvezza diretta e alla disputa della poule promozione – ora non resta che raggranellare più punti possibili negli ultimi due incontri che mancano. Il bottino finale sarà la base di partenza per cercare la permanenza in categoria dal 9 febbraio in avanti. Domenica prossima la sfida interna con Mondovì, il 2 febbraio la trasferta di Lecco. Due partite per crescere, per fare punti e mettersi in forma per la seconda parte di stagione. In questi due match il tecnico Nello Caliendo dovrà anche inserire nel roster nelle ultime tre giocatrici arrivate: Melandri, Stafoggia e la Drewnick. La permanenza in categoria passerà anche da questi tre nuovi elementi, arrivati alla corte biancoblù per alzare il tasso tecnico di una squadra che ha come obiettivo la permanenza in serie A2. Antonio Montefusco