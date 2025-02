"Codrignanese, sos allagamenti. Subito i lavori"

La difficile situazione del tratto di Codrignanese vicino all’incrocio con via Nola, che "a ogni pioggia intensa presenta criticità legate a continui allagamenti", torna nel mirino del consigliere comunale della Lega, Daniele Marchetti. "Una situazione potenzialmente pericolosa", sottolinea l’esponente di opposizione. E aggiunge: "Finalmente, dopo mesi di interrogazioni e verifiche tra i vari enti coinvolti, la questione è chiara: la responsabilità è della Città metropolitana".

Più nel dettaglio, "con l’ultima risposta ricevuta a una mia recente interrogazione, abbiamo finalmente un quadro definito – ricostruisce il consigliere leghista, da mesi sollecitato da alcuni residenti a fare chiarezza per arrivare a una soluzione definitiva del problema –. L’amministrazione comunale mi ha infatti comunicato che Area Blu, dopo i controlli che mi erano già stati anticipati mesi fa, ha inviato una segnalazione alla Città metropolitana di Bologna, evidenziando che il pozzetto di scarico e le relative condutture di attraversamento della strada provinciale Codrignanese rientrano tra le loro competenze".

E dunque "tutto è bene quel che finisce bene", osserva Marchetti. Ma "ora ci aspettiamo un intervento rapido", aggiunge il leghista. E rilancia: "Resta il fatto che, per l’ennesima volta, la Città metropolitana si dimostra un ente inefficiente e assente. Davvero – domanda in conclusione l’esponente del Carroccio – servivano mesi di scambi burocratici per stabilire che la competenza su un pozzetto di scarico e una conduttura di attraversamento di una strada provinciale spettava a loro? Dove sono stati fino a oggi?".