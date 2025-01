Colonnello Terzi in Comune per la mostra sui Forestali

Ha riscosso grande interesse e partecipazione la mostra fotografica ‘Gli uomini che piantavano alberi’ allestita dal 2 dicembre al 18 gennaio in Municipio. Il sindaco Marco Panieri e i componenti del Consiglio comunale hanno accolto, nei giorni scorsi, il colonnello Aldo Terzi, comandante del gruppo carabinieri forestale di Bologna-Ferrara e curatore del percorso espositivo, assieme al maresciallo Benito Follo, comandante del nucleo carabinieri forestale di Imola.

In questa occasione, il Comune ha ricevuto in dono l’Albero di Falcone, un esemplare del Ficus macrophillacolumnarismagnoleides prelevato dal celebre albero che cresce nei pressi della casa del giudice Giovanni Falcone a Palermo, simbolo dell’impegno contro le mafie e della difesa della legalità.

"Ringrazio il colonnello Terzi per la sua straordinaria disponibilità e per il contributo prezioso che ha voluto offrire alla nostra città attraverso questa mostra, che mette in luce il valore storico e culturale dell’impegno per la tutela del territorio – le parole del sindaco Panieri –. È stato un onore condividere con il Consiglio Comunale questo momento, che rafforza il dialogo tra istituzioni, scuole e cittadini sul tema della sostenibilità ambientale e della cura del nostro Appennino. La partecipazione di tanti studenti, associazioni e visitatori dimostra quanto queste tematiche siano sentite e importanti per la comunità. In particolare per l’omaggio che hanno voluto dedicare alla città".

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal presidente del Consiglio comunale, Roberto Visani: "Siamo orgogliosi di ospitare questa esposizione, che valorizza l’impegno di intere generazioni nella salvaguardia del nostro patrimonio forestale. La mostra rappresenta un’opportunità unica per comprendere come il lavoro di chi ci ha preceduto abbia modellato il paesaggio che oggi amiamo. È importante che le nuove generazioni, attraverso iniziative come questa, comprendano quanto la tutela ambientale sia un investimento sul futuro".

La vede così anche il vicepresidente del Consiglio comunale, Nicolas Vacchi: "Esprimo gratitudine nei confronti del gruppo carabinieri forestali per la nostra che è rimasta esposta nelle scorse settimane e per il dono dell’Albero di Falcone alla cittadinanza imolese. Ho potuto anche ringraziare il colonnello Terzi e i suoi uomini per la fervida attività formativa ed educativa nei confronti delle giovani generazioni, che sono il futuro delle nostre comunità".