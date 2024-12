Concerto di speranza contro la fibrosi cistica

Una domenica di atmosfere natalizie a Castel del Rio con il Christmas Concert del corpo bandistico Sant’Ambrogio. Il tradizionale concerto di Natale, in programma alle 17.45 nella Sala Magnus di Palazzo Alidosi, sarà come sempre uno spettacolo unico nel suo genere. Grandi e piccini, infatti, verranno trascinati tra le dolci note e le atmosfere dei brani delle feste per eccellenza: dai popolarissimi ‘Let it snow’ e ‘Noël’ alle classiche melodie di Puccini e del suo Te Deum fino alle colonne sonore. Come di consueto, il ricavato dell’evento verrà interamente devoluto a una realtà o associazione benefica e solidale. Quest’anno la banda ha deciso di riavvicinarsi agli obiettivi della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica che raccoglie fondi per una cura contro questa diffusa malattia genetica.