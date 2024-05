Controlli del Nas sul caffè, Torrefazione Gourmet precisa: "Non siamo coinvolti"

"L’azienda imolese Torrefazione Gourmet non è in alcun modo coinvolta nella vicenda dei controlli e delle indagini del Nas". La precisazione dell’azienda imolese avviene dopo la pubblicazione la scorsa settimana della notizia relativa ai controlli dei carabinieri del Nas avvenuti nelle provincie di Bologna e Forlì nell’ambito della produzione e stoccaggio del caffè. Erano state rilevate diverse irregolarità. In particolare era stato controllato anche un magazzino imolese (non era stato reso noto il nome dell’azienda proprietaria) nel quale erano state trovate varie irregolarità ed era stato quindi intedetto all’uso. Torrefazione Gourmet precisa – anche nell’ottica di rassicurare i clienti – di essere l’unica torrefazione con sede locale a Imola ma precisa di non essere l’azienda coinvolta nei controlli e nelle irregolarità. L’azienda ha inoltre fornito alcune foto delle condizioni dei suoi magazzini e ambienti di lavorazione (nella foto).