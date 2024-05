Croce Rossa, intitolazione a Tirapani Lenzi

Anche Imola celebra domani il 160esimo anniversario della Croce rossa. Per tutta la giornata, la sede locale dell’associazione, al numero civico 4 di via Meloni, sarà aperta alla cittadinanza. Alle 11, alla presenza di autorità e dell’Ispettrice regionale delle infermiere volontarie, Rosetta Guzzinati, verrà intitolata, con l’apposizione di una targa, la sala convegni a piano terra della sede a Nieves Tirapani Lenzi, medaglia d’oro della Croce Rossa e per anni punto di riferimento del comitato imolese. Per tutta la giornata di domani, sulle sedi degli otto comuni che costituiscono il comitato sventolerà la bandiera della Croce rossa italiana.