Crossroads arriva a Mordano. Tre show tutti da vivere

La XXVª edizione del festival itinerante Crossroads, organizzato da Jazz Network in collaborazione con l’assessorato alla cultura della Regione, farà tappa per ben tre volte al teatro comunale di Mordano entro la fine del mese. La cornice scenica ideale per il format ‘Local Heroes’, duetti che avranno come protagonista la voce. Si parte martedì, alle 21, con ingresso a pagamento, per ascoltare la cantante brasiliana Nilza Costa accompagnata dalla chitarra di Daniele Santimone (nella foto). Un’accoppiata sospesa tra melodie afrobrasiliane e canzoni originali capace di ricreare un’atmosfera intimista. Originaria di Salvador di Bahia, ma ormai da tempo in pianta stabile in Italia, la Costa ha sviluppato un linguaggio vocale estremamente personale, ricco di spunti improvvisativi: un vocabolario canoro col quale trasfigura le forme tradizionali delle culture musicali e religiose brasiliane portandole a contatto con ritmi di origine africana. Daniele Santimone, invece, ha suonato con noti nomi della musica improvvisata italiana e internazionale. Uno show di debutto che spalanca le porte sul trittico di qualità in programma in terra mordanese. Il 23 riflettori puntati sul tandem composto da Eloisa Atti e Marco Bovi in ‘The Best of Us’. Epilogo in agenda il 29 con Laura Avanzolini e il pianista Emiliano Pintori per l’omaggio a Carmen McRae dal titolo ‘Dear Carmen’.