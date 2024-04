Daniele Pasini, impasto da record: primato mondiale per larghezza

È passato soltanto un mese e mezzo dal titolo conquistato a Rimini al campionato del mondo ‘Pizza senza frontiere’ ma per l’imolese Daniele Pasini è già tempo di bis. Il titolare di Pizza Acrobatica, nota pizzeria d’asporto in via della Milana, ci ha preso gusto e ora ha aggiunto alla sua lunga lista di allori quello mondiale per la pizza più larga. Un impasto di 101 centimetri di diametro maneggiato con cura e maestria dal pluridecorato Pasini ormai prossimo alla doppia cifra di primati nella specialità centrati nella città ducale. Un patrimonio a cui aggiungere tutte le altre affermazioni della stessa valenza materializzate in giro per l’Italia, come prevede il format del settore. Il tutto con un distacco abissale sugli avversari diretti. Una misurazione sempre più rilevante: Ireneusz Suszek, secondo classificato, si è fermato a 95,95 centimetri mentre Hasan Kaya ha centrato la medaglia di bronzo con 89,35 centimetri. "L’impasto era davvero enorme durante la lavorazione poi, una volta appoggiato in piano, si è ritirato fino ai 101 centimetri utili per la gioia finale – ha detto Pasini nel dopo gara –. La riconferma al vertice? Mai facile o scontata quando si maneggia una pasta così sottile e facile da rompere".

Mattia Grandi