De Pascale-Ugolini, trattative in corso per un confronto il 31 ottobre

Anche Imola potrebbe ospitare un confronto pubblico tra i candidati Michele de Pascale ed Elena Ugolini alla presidenza della Regione Emilia-Romagna alle elezioni del 17-18 novembre. L’appuntamento è stato fissato per il 31 ottobre al teatro Ebe Stignani, ma da quello che filtra ci sarebbero ancora trattative in corso. L’evento è organizzato dalla Diocesi in collaborazione con il Municipio, che concederà gratuitamente gli spazi del comunale di via Verdi e, in caso venisse confermato l’appuntamento, saranno i giornalisti del settimanale diocesano Il Nuovo Diario Messaggero a moderare il dibattito. I due principali aspiranti alla successione di Stefano Bonaccini sono, come noto, de Pascale (centrosinistra) e Ugolini (centrodestra); ma in corsa per la guida dell’Emilia-Romagna c’è anche Federico Serra (Emilia-Romagna per la pace, l’Ambiente e il Lavoro), sostenuto da Potere al Popolo, Pci e Prc. A gennaio 2020, durante la campagna elettorale per le precedenti Regionali, fu il comitato ambientalista ‘Vediamoci chiaro’ a organizzare un confronto pubblico tra candidati al Molino Rosso. All’appuntamento non parteciparono tuttavia i protagonisti principali di quella tornata, vale a dire Stefano Bonaccini (presidente uscente e riconfermato) e Lucia Borgonzoni.

Tornando a oggi, negli ultimi giorni si è arricchita la presenza di candidati imolesi al Consiglio regionale. Ed è probabile che altri si aggiungano nei prossimi giorni. Nelle file del centrodestra, puntano a un posto nell’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna il leghista Daniele Marchetti (in corsa per un terzo mandato) e Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia). Completano il quadro, all’interno della civica dell’aspirante presidente Ugolini, la castellana Cristina Baldazzi e la guelfese Laura Mingozzi.

Per quanto riguarda il centrosinistra, per ora sono certi i nomi di Fabrizio Castellari (Pd) e Filippo Samachini (Alleanza verdi sinistra), ma da tempo si parla di una presenza imolese anche nella lista civica pro de Pascale.