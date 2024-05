Debutta il nuovo sito del Comune

Il Comune si rinnova e lancia il proprio nuovo sito. L’indirizzo è rimasto lo stesso, ma sono cambiate le funzionalità e le scelte a disposizione degli utenti, ovvero i cittadini. Da ieri, il sito web del Comune di Castel San Pietro Terme accoglie i cittadini con una veste grafica e struttura rinnovate in base alle Linee guida per i siti internet e i servizi digitali della pubblica amministrazione stabilite da Agid e Dipartimento per la trasformazione digitale. Un rinnovamento che da tempo coinvolge tutti gli uffici dei Comuni del Circondario Imolese, con il coordinamento del Sia-Sistemi informativi associati, ed è tuttora in corso, con l’obiettivo di rendere informazioni e servizi più funzionali e accessibili. In questi mesi, in vista del trasferimento dei contenuti dal sito precedente a quello nuovo, ogni pagina è stata rivista, semplificata e aggiornata.

Dalla homepage del nuovo sito si accede ora direttamente alle quattro sezioni principali: amministrazione, novità, servizi e vivere il Comune. E non finisce qui. Una volta completato il lavoro di trasferimento dalla versione precedente del sito, si potrà accedere direttamente ai servizi che saranno forniti dal Comune in modalità digitale. Poi nascerà l’area personale, nella quale, entrando con lo Spid, saranno disponibili i propri dati, servizi, segnalazioni e appuntamenti.