Deliziosa mousse allo yogurt e salsa di fragole

Considerato a ragione un elisir di lunga vita grazie all’apporto di batteri buoni, lo yogurt andrebbe consumato regolarmente, ma non è stato facile abituarsi al suo gusto acidulo, così lontano dalla nostra cucina. Nel corso degli anni comunque l’approccio è cambiato, anche grazie all’inserimento dello yogurt in gustose ricette.

Sta per iniziare la stagione delle fragole coltivate a campo aperto e potremo così goderne rispettando i ritmi della natura. Sarebbe sempre molto ragionevole comprare alimenti che non debbano fare troppa strada per arrivare sulle nostre tavole e risulterebbe un evento culturale veramente importante riprendere finalmente il rapporto con i ritmi della natura. Potremmo tornare a scoprire quando e cosa matura in una certa stagione e imparare che i cavoli ci sono a gennaio, i marroni in autunno e le fragole? Adesso possiamo trovarle straordinariamente gustose e profumate con grandi benefici per la salute, perché la freschezza paga in termini di profumo, di consistenza, di gusto, senza dimenticare le vitamine e i sali minerali altrimenti destinati a disperdersi. Un incontro davvero salutare.

MOUSSE ALLO YOGURT IN SALSA DI FRAGOLE

Ingredienti per 1 stampo rettangolare: 1/2 kg. di yogurt magro 200 gr. di zucchero 1/2 limone 1/2 lt. di panna liquida 5 fogli di colla di pesce.

Preparazione. In una ciotola mettete la colla di pesce in acqua fredda per ammorbidirla. Frullate lo yogurt con lo zucchero, aggiungete la buccia grattugiata del limone evitando la parte bianca e il succo spremuto. Strizzate bene la colla di pesce e scioglietela in un pentolino sul fuoco. Sempre frullando aggiungetela allo yogurt. Montate la panna a neve e unitela al composto mescolando con attenzione dal basso verso l’alto. Versate il tutto nello stampo rivestito con la pellicola e mettete in frigorifero almeno per mezza giornata. Disponete la mousse nel piatto come più preferite, arricchendola con le fragole. Si può preparare anche in monoporzione. per la salsa 400 gr. di fragole (alcune per la decorazione) 15 gr. di succo di limone 25 gr. maraschino 1 bustina di vanillina 50 gr. di zucchero 1 bicchiere di acqua. Frullate tutti gli ingredienti nel mixer fino ad ottenere una salsa omogenea. Passate al colino cinese per eliminare i semi e stendete sui piatti a specchio. Guarnite con fragole intere o a spicchi.

A Cura di Ambra,

ristoratrice e sommelier