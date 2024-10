Dimissioni di Mazza, Albertazzi: "La comunità impari"

La lista Cambiamento chiede le dimissioni di Michela Mazza dal consiglio comunale, mentre Progetto Dozza avverte: "Cambiamento, lista improvvisata. La comunità deve imparare tanto da quiesta esperienza". Continuano gli strascichi della decisione della consigliera Mazza di lasciare la lista Cambiamento con cui è arrivata in consiglio comunale. La lista accusA: "Non rappresenta più gli elettori". Secondo Mazza il suo civismo non sarebbe stato rispettato, mentre da Cambiamento, che rivendica il suo civismo, l’accusa è che uno dei problemi era il mancato riconoscimento da parte della consigliera del capogruppo Mainieri e di regole democratiche all’interno della formazione. Dopo il consiglio comunale di lunedì sera, Cambiamento ha chiesto le dimissioni definendo "false" le sue argomentazioni. "Argomentazioni – prosegue Cambiamento – che hanno dato modo al sindaco Albertazzi di fare la sua solita ‘filippica’ per esaltare se stesso e Progetto Dozza e spremere il suo ‘veleno’ quotidiano sui 1400 cittadini che non l’hanno votato". E questo mostra già che non è una questione solo interna alla lista di opposizione progressista e riformista. Perché Progetto Dozza e il sindaco Luca Albertazzi non rinunciano a intervenire anche a consiglio comunale concluso: "L’ufficialità della decisione della consigliera Michela Mazza di abbandonare il gruppo di minoranza‘Cambiamento’ tra i banchi del consiglio comunale di Dozza non ha sorpreso il sodalizio di maggioranza ‘Progetto Dozza’ – commentano il sindaco Luca Albertazzi e la capogruppo Barbara Boninsegna -. Abbiamo passato tutta la campagna elettorale a cercare di far comprendere ai cittadini la vera natura dell’iniziativa alimentata dalla lista ‘Cambiamento’: un’azione raffazzonata e improvvisata, ben lontana dagli argomenti che ruotano attorno all’amministrazione pubblica, costruita da persone motivate soltanto da spunti ideologici e dalla volontà di restaurare logiche obsolete".

E ancora: "La fuoriuscita della consigliera Mazza, che pareva una delle colonne portanti dell’iniziativa politica di ‘Cambiamento’, con coda polemica nei confronti dei suoi ex compagni di viaggio è più di una sentenza – aggiungono Albertazzi e Boninsegna -. La comunità deve imparare tanto da questa esperienza. Auspichiamo che questo quadro non si ripresenti in futuro".