’Donna’, mostra in chiusura

Sono ormai gli ultimi giorni per visitare la mostra fotografica “Donna” di Mario Rebeschini, allestita fino a domani al primo piano del Municipio di Castel San Pietro Terme in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Una ricorrenza che l’Amministrazione comunale ha celebrato con #FemminilePlurale, una serie di eventi ricchi di emozioni, riflessioni e partecipazione, promossi dall’assessorato comunale alle Pari Opportunità in collaborazione con diverse realtà locali, che avevano preso il via la mattina dell’8 marzo proprio con l’inaugurazione di questa mostra, alla presenza dell’autore. "Una mostra che – aveva sottolineato la sindaca Francesca Marchetti – esprime la bellezza, la gioia e la complessità dell’essere donna nella quotidianità, un viaggio attraverso l’universo femminile tracciato dall’obiettivo straordinario di Mario Rebeschini, professionista attento e delicato".