Doppia mostra sulla storia delle due ruote

Il fascino delle moto nel weekend del Wec; e in quello della F1. Saranno due, entrambe in centro storico, le mostre dedicate al mondo delle due ruote (e ai personaggi che ne hanno scritto la storia) destinate ad accompagnare i due eventi Mondiali della stagione dell’Autodromo.

Da giovedì 17 aprile a domenica 18 maggio, nella Galleria della Fondazione, sarà visitabile un’anteprima della mostra ‘Racing in frame’, nella quale saranno vari cimeli di Fausto Gresini dell’omonimo team guidato oggi da Nadia Padovani, che ad agosto si sposterà in Autodromo (museo Checco Costa) e a settembre al Palazzo del Podestà di Faenza.

"È bello potersi connettere con i tanti tifosi, cittadini e appassionati, esponendo alcuni dei cimeli che hanno contribuito a fare la storia della Gresini Racing", sottolinea Padovani. "‘Racing in frame’ si inserisce nel programma di eventi che accompagnano le grandi manifestazioni motoristiche del nostro territorio, valorizzando la cultura e l’identità che ci legano al mondo dei motori", aggiunge invece il sindaco Marco Panieri.

"Questa mostra – conclude la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, Silvia Poli – non è solo un omaggio alla straordinaria figura di Fausto Gresini, ma anche un’occasione per raccontare una storia fatta di passione, impegno e radici profonde nella nostra terra. Crediamo che iniziative come questa rafforzino il senso di appartenenza e la voglia di condividere esperienze che parlano del nostro presente e del nostro futuro, attraverso il ricordo di chi ha saputo lasciare un segno indelebile".

Giovedì 17 aprile, nella Galleria della Fondazione, l’apertura della mostra che sarà visitabile dalle 15 alle 19, mentre il giorno successivo, venerdì 18, è prevista alle 18 l’inaugurazione ufficiale. Sempre il 18 aprile, ma alle 17.30, sarà inaugurata la mostra ‘Gli (altri) angeli di Imola’, composta di foto selezionate dal Motoclub Racing96 e posizionate sotto l’androne del Comune. L’iniziativa prende le mosse dal settantesimo anniversario della morte del motociclista Ray Amm e, con lui, ricorda anche Harry Hinton Jr, Klaus Reisch, Tommaso Piccirilli, Pat Evans, Randy Cleek, Sauro Pazzaglia, Guido Paci e Lorenzo Ghiselli.