Doppia visita guidata alla mostra di Spadini

Il Museo Diocesano di Imola, in occasione del finissage della mostra ‘Fabrizio Spadini. Decalogo. Arte sacra e Intelligenza Artificiale’ in agenda domenica, organizza due turni speciali di visite guidate condotti dallo stesso artista. Porte aperte al pubblico, con ritrovo nella Sala grande del polo museale affacciato su Piazza Duomo, alle ore 15.30 e 17.30. L’esposizione, curata da Marco Violi, presenta 30 opere che nascono con l’intento di mettere in relazione l’immaginario visivo della tradizione dell’arte sacra con riflessioni legate a concetti astratti che riguardano la vita dell’uomo e il funzionamento delle intelligenze artificiali. Nodo centrale del percorso è ‘Il Decalogo’, dieci tavole ispirate ai comandamenti dell’Antico Testamento come vademecum per le IA. Ai partecipanti verrà omaggiata copia del catalogo della mostra.