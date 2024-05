Dozza in festa con l’Albana. Tre giorni nel borgo fra degustazioni e musica

‘Dozza in Festa’ per celebrare il vino e l’Albana, vitigno autoctono del territorio, diventa protagonista. Il 10, 11 e 12 maggio, tra mercato, degustazioni, convegni, musica e buona gastronomia, il borgo dei muri dipinti mette in vetrina i migliori nettari d’uva della zona. Già, proprio nel cuore del centro storico, a due passi dalla Rocca dove ha sede l’Enoteca Regionale. L’evento, organizzato dalla Fondazione Dozza Città d’Arte con il patrocinio del municipio, è il biglietto da visita ideale per dodici cantine locali.

Un contesto scenico suggestivo con i banchetti per gli assaggi allestiti nel museo a cielo aperto noto in tutto il mondo per i suoi murales. Si parte il 10, dalle ore 17, con il convegno ‘Il ruolo del vino come driver turistico’ nelle sale nobili dell’antica fortezza. Un’ora più tardi, il via alle degustazioni, al banco ‘Albana del cuore’ e allo stand gastronomico con le arzdore dietro ai fornelli. Per tutti, la possibilità di acquistare i ticket per assaggiare i vari vini con un calice da passeggio. La colonna sonora? Il dj set ‘Questa non è Ibiza’ con Gary Caos, Peter Kharma e DJessa. Il giorno successivo, alle 14, ecco le premiazioni del premio letterario ’Alda Merini’ in Rocca. A seguire, street food, fiera di paese e ‘Dozza Wine Trail Kid’. Una passeggiata ludico-motoria lungo le viuzze dell’abitato, curata dall’Atletica Imola Sacmi Avis, per giovani nati dal 2006 in poi. Truccabimbi, laboratori con l’associazione di volontario culturale ‘Incontri’ e la speciale degustazione di tarocchino bolognese per mescolare il fascino dell’astrologia al mistero dei tarocchi di Tommaso e Monica di ‘Olistic Art’.

Serata all’insegna delle sette note: dall’esibizione del Corpo Bandistico Folcloristico Dozzese al ‘Festival del duo pianistico’ nel castello senza dimenticare, per la gioia dei più giovani, il dj set. Epilogo il 12 con un’autentica full immersion. Si comincia di buon mattino con gli atleti della ‘Dozza Wine Trail’ tra trail competitivo e non competitivo di 17 chilometri in fuoristrada e le camminate non agonistiche di 4 e 7,7 chilometri. Non solo. Spazio anche al percorso Nordic Walking di 12 chilometri. Archiviate le fatiche sportive, si prosegue fino a sera con tutte le iniziative delle giornate precedenti (a parte i convegni, ndr) con l’aggiunta della presenza del centro occupazionale ‘La Tartaruga’ e del ‘Festival Metropolitano del Paesaggio’. Una domenica di festa da vivere in totale relax grazie al servizio navetta di trasporto gratuito da Dozza a Toscanella.