Emozione per Bertozzi&Casoni: "Vogliamo più mostre così"

A Imola nel weekend si celebra l’arte. Il 25 novembre è stato dato infatti il via alle visite guidate del sabato mattina della grande mostra Tranche de vie’ di ‘Bertozzi&Casoni’, che continueranno fino al 18 febbraio, giorno di conclusione della mostra, divisa fra tre sedi. Un’altra splendida occasione per poter ammirare le opere degli artisti imolesi, con la spiegazioni di esperti. "L’idea di fare le visite guidate arieggiava da un po’, ma la concretizzazione è stata resa possibile dall’afflusso del pubblico e dal suo interesse nei riguardi della mostra – dice la guida Irene Margotti –. Questa esposizione rappresenta senz’altro una possibilità per poter valorizzare il territorio. Spero che in futuro, in questo modo, altri artisti locali possano essere messi in luce con lo stesso interesse".

La mostra è un percorso cronologico dello sviluppo artistico degli scultori, che parte dai musei del San Domenico, dove sono esposte le opere realizzate tra gli anni ottanta e novanta, prosegue a Palazzo Tozzoni in un viaggio fra anni ’90 e 2000 con le opere che dialogo con l’edificio storico, e termina alla Rocca con un’installazione scenografica e inedita "La morte dell’eros". Opere in ceramica che vabbi da piccole sculture fantasiose fino a relazionarsi con l’arte moderna e contemporanea fra colori, realismo e ironia.

Di grande impatto è sicuramente il ‘Pinocchio invecchiato’, a Palazzo Tozzoni: una rappresentazione del famoso burattino di Collodi, seduto su una pila di libri che raccontano la sua storia.

"È un Pinocchio che non ha imparato la lezione e ha fatto dei passi indietro". Spiega la guida, mentre illustra la scultura.

Fra i visitatori c’è molto entusiasmo. Come l’imolese Anna, che si è derra stupita: "Sono rimasta colpita – dice – . La mostra è davvero bella. Trovo che questo sia un bel modo per poter valorizzare Imola". Per molti, un momento perfetto per poter conoscere artisti del territorio di cui non si era nemmeno a conoscenza. "Non sapevo che Bertozzi e Casoni fossero delle nostre zone – spiega Leo –. Spero che siano organizzate altre mostre per far conoscere artisti della zona".

La mostra evento dedicata al duo artistico di dama internazionale formato da Giampaolo Bertozzi e Stefano Dal Monte Casoni (scomparso quest’anno), in arte Bertozzi&Casoni, ha riscosso un grande successo, raccogliendo fra il 27 ottobre e il 19 novembre ben 4600 visitatori. Le visite guidate si svolgono ogni sabato. L’appuntamento è alle 10 alla biglietteria del Museo San Domenico e la durata sarà di circa due ore. I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione entro le 12 del venerdì precedente attraverso l’App ‘Io Prenoto - Museo San Domenico’ oppure contattando Imola Musei Tel. 0542 602609 (dal lunedì al venerdì 9-13). La visita guidata sarà attivata al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. Il costo guidata sarà di sette euro (gratuita per under 14 accompagnati), più il regolare biglietto d’ingresso ai musei (per informazioni più dettagliate sulle tariffe di ingresso si può consultare il sito internet www.imolamusei.itvisita).