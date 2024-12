Esplode appartamento. Anziana in ospedale, evacuate sei famiglie. Danni alle auto in sosta

Fiamme e paura in via Gioberti 10, proprio davanti alle scuole elementari Campanella, evacuate in via precuazionale. L’incendio si è verificato in un caseggiato della strada e ha gravemente danneggiato buona parte degli appartamenti – tre in modo serio – con sei famiglie evacuate. L’incendio si è scatenato dopo un forte scoppio, udito con chiarezza in buona parte del quartiere. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio dei vigili del fuoco, ma, dalle prime indagini, sembra che lo scoppio sia sia verificato in uno degli appartamenti al terzo piano per una probabile fuga di gas. A provocare la scintilla sarebbe stata la probabile accensione di un interruttore in un ambiente ormai saturo. Solo lievi ferite, a quanto pare al collo, per un’anziana condomina, 94 anni, che, per precauzione, è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Santa Maria della Scaletta. L’esplosione, che ha mandato in frantumi i vetri della palazzina, provocando anche la caduta di alcuni calcinacci, ha causato anche il danneggiamento di alcune vetture parcheggiate nella vicina strada. Sarà emanata, cautelativamente, un’inagibilità temporanea per tutto l’edificio fino al termine di ogni accertamento.