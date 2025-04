Evento per la ricerca. La grande festa dei Lions tra moda e solidarietà

Moda, solidarietà e territorio uniti per la ricerca. Oltre un centinaio di persone hanno partecipato la seconda domenica di aprile al Lions Day 2025 ospitato nell’occasione all’interno degli eleganti spazi dell’Anusca Palace Hotel di Castel San Pietro, diventato ormai punto di riferimento sul territorio non solo per l’ospitalità, ma anche per l’impegno sociale e culturale. L’evento, riuscitissimo, è stato promosso dal Lions Club di Castel San Pietro Terme, che ha voluto unire la comunità in un pomeriggio all’insegna della solidarietà, della moda e della sensibilizzazione, proponendo come evento centrale della giornata una sfilata benefica dal titolo "Fashion&Wine".

Sotto la conduzione di Giulia Ragni, in passerella si sono alternati modelli e modelle che hanno sfilato con abiti e accessori forniti da esercizi locali, altro plus di un’iniziativa che aveva come obiettivo anche e soprattutto quello di chiamare a raccolta l’intero territorio. Se da una parte, dunque, Anusca Palace Hotel ha offerto la location, Galletti Abbigliamento, Hair Care Milani, Visione Ottica Prandini e Stimaty hanno resa più ricca e più bella la sfilata che ha visto anche la partecipazione a sorpresa in passerella di due giovani del Leo Club, simbolo del passaggio generazionale. Particolarmente significativo è stato nel corso del pomeriggio, a margine della sfilata, l’intervento di Beatrice Ginevra Poli, testimonial della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica - ETS, realtà alla quale è stato devoluto l’incasso della giornata, che ha condiviso con il pubblico un’intensa riflessione personale, capace di lasciare un segno profondo senza mai perdere delicatezza e autenticità.

A portare i saluti istituzionali del Lions Club è stato il presidente Michele Iannuzzi, che ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa, capaci di "costruire comunità e generare impatto concreto grazie all’unione di forze, idee e persone". Alla giornata ha partecipato anche la delegata di Imola e Romagna della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica – ETS Patrizia Baroncini. Questo appuntamento di metà aprile dei Lions è stato il secondo realizzato in poche settimane dopo quello dedicato alla Pet Therapy intitolato "Aiuto a 4 Zampe" e ospitato dalla Tommy’s Dance School.

Claudio Bolognesi