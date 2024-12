Ex Scalo Merci, finito il cantiere. Lunedì apre il nuovo parcheggio: settantadue i posti a pagamento

Verrà aperto lunedì 16 dicembre il nuovo parcheggio a pagamento nella zona dell’ex scalo merci, in un’area di tremila metri quadrati dismessa da anni, a due passi dalla stazione ferroviaria. Come si ricorderà, nei mesi scorsi il Comune aveva presentato il progetto di riqualificazione del secondo stralcio di viale Andrea Costa e appunto dell’area ex scalo merci a un bando del ministero della Transizione ecologica, vincendolo e ottenendo pertanto un finanziamento di 435.774 euro. Grazie a questo finanziamento, a 296.546 euro di fondi del Comune e 46.680 euro di Area Blu è stato possibile attuare l’intervento progettato.

Nel dettaglio, il parcheggio accoglierà 72 posti auto (di cui due per disabili e due per ricarica elettrica). Ci sarà spazio anche per tre aree verdi con una funzione specifica di ridurre il deflusso e consentire la ritenzione e il rilascio lento delle acque derivanti da forti piogge.

"A questo scopo – spiegano dal Comune – le aree verdi prevedono una leggera depressione verso il centro e potranno accogliere l’acqua derivante dalle pavimentazioni grazie anche ad un sistema di cordoli dotati di aperture regolari che permetterà all’acqua di defluire all’interno delle aiuole e grazie ad un sistema di pendenze".

All’interno delle tre aree verdi si prevede la messa a dimora di 21 nuovi alberi.

"Contribuiranno tramite evapotraspirazione alla gestione dell’umidità del terreno, oltre a garantire adeguate zone d’ombra", fanno sapere sempre dal Municipio.

Come annunciato nei giorni scorsi dalla Giunta durante la presentazione del nuovo Piano sosta, il parcheggio all’ex scalo merci sarà a pagamento nei giorni feriali dalle 7.30 alle 19. Tariffa oraria 1,10 euro all’ora; tariffa giornaliera 6 euro. Il pagamento potrà essere effettuato usando i parcometri installati nel parcheggio o attraverso le app per il pagamento mediante smartphone Mooney Go e Dropticket.

A partire da domani, nel front office di Area Blu sotto la Galleria del centro cittadino sarà inoltre possibile acquistare uno dei seguenti abbonamenti per la sosta: mensile (validità 30 giorni consecutivi dal primo utilizzo) a 43 euro; semestrale (validità sei mesi consecutivi dal primo utilizzo) importo 130 euro; annuale (validità 12 mesi consecutivi dal primo utilizzo) 260 euro.

Verranno messi in vendita un numero massimo di abbonamenti pari alla metà della capienza del parcheggio, al fine di garantire la possibilità di parcheggio ai possessori degli stessi. L’abbonamento acquistato darà la possibilità di parcheggiare anche all’interno del parcheggio ‘Centro città’ in via Aspromonte. Il front office di Area Blu è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14.15, ad eccezione di domani in cui sarà aperto dalle 8 alle 11.30.