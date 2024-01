F1 a Imola: restyling delle tribune e lavori sulla torre

Imola, 28 gennaio 2024 – Via libera del Con.Ami a un pacchetto di lavori da quasi 250mila euro (più Iva) per rifare il look alle tribune centrali dell’Autodromo di Imola, rimettere in sesto la torre all’ingresso del circuito e sistemare i servizi igienici del museo Checco Costa. L’obiettivo del Consorzio dei 23 Comuni, al quale il Municipio ha affidato ormai diversi anni fa la titolarità della struttura intitolata a Enzo e Dino Ferrari, lasciando a Formula Imola la sola gestione dell’attività dentro e fuori la pista, è quello di far trovare pronto l’impianto all’appuntamento con il Gran premio di Formula 1 del 17-19 maggio.

In questa ottica, il piano di Con.Ami prevede innanzitutto di portare avanti, a stretto giro di posta, una serie di "opere edili di manutenzione" e un vero e proprio "restyling" delle due tribune in cemento in corrispondenza del rettilineo di partenza. I lavori sono stati affidati alla Edil Pentagono sulla base di un preventivo di oltre 96mila euro (più Iva) stilato nelle scorse settimane dalla ditta imolese che si è impegnata a realizzare le opere nei "tempi ristretti" richiesti dal Consorzio.

Le stesse motivazioni, unite al fatto che l’impresa (così come Edil Pentagono) ha svolto in passato prestazioni edili per Con.Ami ("Adempiendo con professionalità, disponibilità e tempestività a quanto richiesto"), ha convinto il Consorzio ad affidarsi alla Blu Edilizia di Castel Bolognese per portare a termine i lavori di "ripristino e manutenzione ordinaria" della torre del circuito. Si tratta, in questo caso, di uno spazio (da tempo bisognoso di lavori di sistemazione) cruciale durante lo svolgimento del Gran premio di Formula 1. In occasione della gara del 2022, infatti, il grande totem un tempo griffato Marlboro ha ospitato un’area hospitality del Comune ed è servito anche da quartier generale per le forze dell’ordine. L’importo complessivo dell’intervento è, nella circostanza, di 86mila euro più Iva.

Infine, dal Con.Ami è arrivato il disco verde con relativo finanziamento delle "opere edili e impiantistiche" inerenti all’intervento di "manutenzione ordinaria" dei servizi igienici del museo. Anche gli spazi intitolati a Checco Costa, durante il weekend dedicato al Circus, vengono infatti svuotati dalla loro funzione originaria (scenario visto spesso in questi anni con le mostre che solo di rado hanno animato la struttura) per accogliere perlopiù ospiti istituzionali. E dunque anche i servizi igienici a servizio dell’area devono essere a posto. L’intervento verrà portato avanti dalla Edilizia Ca di Ferrara per una spesa di quasi 60mila euro più Iva.

Fin qui gli interventi buoni per l’immediato. Più in prospettiva, l’idea di Con.Ami e Comune resta quella di dotarsi di quelle nuove aree hospitality necessarie al mantenimento del Gran premio anche dopo la scadenza contrattuale del prossimo anno e dunque (almeno) fino al 2030. In questo senso, il progetto più rilevante resta l’annunciata sopraelevazione del corpo box grazie a una "terrazza attrezzabile con strutture temporanee di alto profilo" in grado di completare il potenziamento dei servizi già avviato con l’intervento della nuova passerella costruita la scorsa primavera. Sul tavolo ci sono i 3 milioni che il Con.Ami ha tolto dalla riqualificazione dell’ex tribuna ecologica della Tosa da sommare ai 2,2 milioni garantiti dalla Regione (in aggiunta ai 5 milioni attraverso i quali l’ente di viale Aldo Moro sostiene ogni anno il Gp).

Infine, da ricordare che la scorsa estate Con.Ami Regione e Circondario hanno sottoscritto la convenzione relativa al finanziamento europeo Atuss (Agende trasformative urbane per lo sviluppo sostenibile) da 800mila euro e destinato all’immobile in via Kennedy (siamo di nuovo in zona Tosa) per la realizzazione della ‘Casa degli eventi’ alla quale il Consorzio contribuirà con un ulteriore milione e 150mila euro di risorse proprie.