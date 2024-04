Festa al Giardino degli Angeli: "Una traguardo bellissimo". Musica, escursioni e colori

di Claudio Bolognesi

Sedici anni e non sentirli. Il Giardino degli Angeli domenica, a una manciata di metri dal centro storico che vivrà la giornata finale di Very Slow, festeggerà il suo sedicesimo compleanno, aprendo le sue porte ai tanti amici che in questi oltre tre lustri di vita l’hanno accompagnato in un viaggio che più gli anni passano, e più diventa ricco ed emozionante. "È un traguardo importante e bellissimo quello dei 16 anni, e ancor più bello è poterlo festeggiare con chi sceglierà di vivere questa giornata così speciale con noi", chiama gli amici a raccolta Valerio Varignana, ‘padre’ del Giardino inaugurato nel 2008 in memoria della figlia Sara. Così magico, il giardino a forma di cuore, che calamitò quasi subito l’interesse di Rai 3, che ci fece un servizio, "e da lì cominciarono a venirci a visitare i primi amici da diverse zone della nostra regione", ricorda Valerio ripercorrendo quei primi passi di una storia che poi si è arricchita nei lustri di storie e di ricordi. E di nuovi amici, soprattutto. "Per noi è sempre valso il passaparola più di ogni altra cosa, chi ti viene a trovare e sta bene a casa tua, poi lo racconta". E così hanno cominciato ad arrivare pullman anche da fuori i confini della Regione, e il gruppo di amici è diventato ancor più numeroso quando a Valerio venne la pazza idea di portare la musica live al Giardino, ma non la musica qualsiasi, ma quella dei grandi cantautori e interpreti della storia della canzone italiana: da Guccini a Finardi, da Concato a Niccolò Fabi, solo per citarne una manciata. "I suoni degli Angeli", il nome della rassegna che tornerà, promette Valerio, anche quest’estate, anche se in una versione più asciutta, "tre date tra fine agosto e inizio settembre", assicura mentre ancora rincorre gli artisti per completare il cartellone, in compenso già quasi pronto per le altre iniziative più piccole ma riuscitissime, come la mostra fotografica "L’insolito Giardino", altra trovata illuminante e riuscitissima ("l’anno scorso ci è arrivata una foto anche dall’America"). Ma prima dell’estate, c’è da festeggiare il compleanno. Accadrà domenica dalle 15, fra i colori e i profumi delle fioriture primaverili. La novità sarà "In bici nel bosco", piccolo e divertente percorso in bici tra gli alberi per bambini fino a 12 anni che sarà allestito per l’occasione con la collaborazione tecnica della Società Bologna Bike Academy Bct asd, e poi spazio anche per il laboratorio creativo "Costruiamo insieme i burattini", il tiro con l’arco della Compagnia Arcieri dei Graffiti asd, l’animazione e truccabimbi a cura dei volontari della Croce Rossa Italiana sede di Castel San Pietro Terme, la teleferica e arrampicata fra gli alberi a cura di Stefano Tedioli e Alberi Sparsi, e i fantastici animali del dottor Avoni.