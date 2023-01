Formula 1 a Imola 2023, via ai lavori alla curva Gresini

Lavori in corso alla curva Gresini (Isolapress)

Imola, 14 gennaio 2023 – Il cantiere Autodromo è già operativo in vista del Gran premio di Formula 1 del 19-21 maggio. In attesa dell’inizio dei lavori per la costruzione della nuova passerella pedonale sopra i box, e di quelli per la riqualificazione della tribuna ecologica della Tosa, in questo periodo le ruspe sono in azione all’ex variante Alta. Nei pressi dell’attuale curva Gresini, dove a breve verrà inaugurato lo splendido murale che celebra l’indimenticato Fausto campione di motociclismo, ci si prepara al grande evento di primavera.

Come? Si portano via enormi quantità di terra, che per il momento vengono spostate in zona Rivazza, in modo da fare spazio per l’allestimento di almeno una tribuna provvisoria. L’obiettivo è infatti quello di aumentare le presenze di quella zona, nella quale solitamente non ci sono posti a sedere, rispetto a quelle registrate sulla struttura mobile costruita lo scorso anno sempre per il Gran premio di Formula 1.

Al momento, la piantina diffusa dagli organizzatori per la gara prevede l’allestimento di una sola tribuna alla curva Gresini. Non se ne conosce la capacità, in quanto i biglietti di quest’area non sono tra quelli già acquistabili in prevendita a differenza dei tagliandi circolari, di quelli per i prati Tosa e Rivazza e per le tribune Villeneuve (provvisoria), Acque minerali (fissa) e rettilineo di partenza (fissa).

È comunque evidente il tentativo di ricavare il maggior numero possibile di posti a sedere sui seggiolini (più remunerativi rispetto ai prati o agli ingressi circolari), magari anche cercando di esorcizzare l’incubo del 2022, con il ferrarista Charles Leclerc finito contro il muro mentre era impegnato in un disperato tentativo di rimonta.

Anche perché se da un lato Co.Ami, Comune e Formula Imola sono al lavoro per recuperare già in tempo per maggio un terzo dei diecimila posti garantiti dalla riqualificazione complessiva della tribuna ecologica della Tosa, bisogna tenere conto della sempre maggiore richiesta da parte della Formula 1 di spazi destinati all’accoglienza degli ospiti vip. In questo senso, per un effetto domino, si rischia di perdere qualcosa a livello di posti a causa della possibile rinuncia alla piccola tribuna provvisoria, tra il blocco centrale e la Rivazza, allestita lo scorso anno per i tifosi della AlphaTauri. E dunque, se si vogliono superare le 130mila presenze nel weekend del 2022, sfruttando la bella stagione e magari anche una Ferrari più competitiva rispetto all’ultima annata, bisogna recuperare quanti più posti possibili lungo il tracciato.