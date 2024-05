Furti nel parcheggio del nido. I genitori: "Servono telecamere"

Troppi furti nelle auto in sosta. Per questo motivo, le famiglie dei bimbi che frequentano il polo 0-6 ‘Villa Clelia’ chiedono al Comune e alla cooperativa sociale Solco Civitas, gestore della struttura che ospita appunto nido e materna, l’installazione delle telecamere di videosorveglianza nel parcheggio a due passi dall’ospedale nuovo. Lo fanno con una lettera firmata da una quarantina tra mamme, papà, nonne e nonni e consegnata in Municipio ieri mattina, pochi giorni dopo il furto di una borsa dalla vettura di una nonna che era scesa per accompagnare la nipotina al nido, ultimo episodio di una purtroppo lunga serie.

"I furti durante l’anno educativo 2023-24 sono stati plurimi e regolarmente denunciati – protestano infatti le famiglie –. Inoltre, anche negli scorsi anni ci sono stati vari episodi di questo genere. Chiediamo un’implementazione delle politiche sulla sicurezza in un’area come questa frequentata da persone fragili (bambini e bambine, anziani data l’adiacenza alla Cra Baroncini e la vicinanza all’ospedale Santa Maria della Scaletta)".

Nelle parole dei firmatari della petizione, il cambio di passo in materia di sicurezza dovrebbe essere basato "sulla coordinazione e cooperazione tra enti pubblici, il privato sociale, le forze dell’ordine, ma anche sulla partnership con la cittadinanza. Tuttavia – è la conclusione della lettera –, dopo ripetute comunicazioni e denunce, i cittadini e le cittadine ma soprattutto i bambini e le bambine sono stati abbandonati al loro destino e all’insicurezza di questa area a causa di un comune eccesso di superficialità".

Della questione si sta interessando anche la politica locale, anche dalla parte della minoranza. "I genitori o chi per essi sono spaventati e non si sentono al sicuro tanto da aver paura ad andare a portare e prendere i figli a scuola – afferma il consigliere comunale Simone Carapia (Fratelli d’Italia) –. C’è sempre il timore di brutte sorprese. I furti sono all’ordine del giorno: i ladri agiscono in dieci minuti al massimo e non si fanno problemi di nessun tipo. È una situazione che ormai si trascina da diverso tempo e sta diventando sempre peggio. La sicurezza dei nostri concittadini è una priorità assoluta. Non possiamo permettere che continuino con questa frequenza questi episodi nella nostra città. Chiediamo alla Giunta di agire con fermezza e responsabilità", conclude Carapia sperando ci siano degli accorgimenti della maggioranza per garantire maggiore sicurezza.

e. a.