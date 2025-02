Futuro digitale: Acantho rinasce in HeraBit

L’imolese Acantho, la società digitale del gruppo Hera che dall’ottobre 2023 ha integrato anche la società di telecomunicazioni Asco Tlc, lancia il nuovo logo HeraBit. Grazie all’infrastruttura di rete in fibra ottica e a quattro data center situati a Imola, Siziano (Pavia), Santa Lucia di Piave e San Vendemiano (entrambi in provincia di Treviso), con il logo HeraBit saranno offerti servizi di Data Center, Hybrid Multicloud, Data & Voice Communications, Cyber Security e Smart Solutions a clienti residenziali, imprese private e pubbliche, con una presenza particolarmente forte in Emilia-Romagna e nel Nord-Est. "Il nuovo brand esprime il dinamico percorso evolutivo che la digital company sta vivendo per cogliere al meglio le sfide di mercato, con offerte commerciali distintive, coerenti con i valori del Gruppo Hera, e soluzioni competitive, sostenibili e ad alto contenuto di innovazione", sottolineano dalla multiservizi.

Già dai prossimi giorni si comincerà a vedere, quindi, il nuovo logo HeraBit, pur rimanendo per il momento invariata la denominazione sociale Acantho. "Il percorso intrapreso rappresenta per noi un nuovo e importante capitolo di innovazione e di crescita, che si riflette anche sulle persone e sulle realtà produttive a cui forniamo i nostri servizi – afferma Alessandro Aiello (foto), direttore generale di Acantho –. Tante le novità che ci attendono nei prossimi mesi, tra cui lo sviluppo della fibra ottica nelle aree industriali e artigianali e lo sviluppo e il potenziamento dei nostri servizi di Data Center, contribuendo così a rafforzare il supporto alla trasformazione digitale delle imprese".