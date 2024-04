Gran Premio a Imola, più parcheggi e la città sarà divisa in due: le tariffe e il piano sosta

Imola, 25 aprile 2024 – Più parcheggi riservati ai tifosi e città divisa in due macro-aree: una a nord (meno cara in quanto più lontana dall’Autodromo) e l’altra a sud della ferrovia. Il Comune vara un nuovo piano sosta (mai così esteso) per il Gran premio di Formula 1 del 17-19 maggio mettendo nero su bianco una serie di spazi pubblici destinati a ospitare in via straordinaria auto, moto, bus e camper.

Si parte venerdì 17, quando nell’elenco delle aree a pagamento entreranno una zona recintata via Patarini già nella disponibilità di Area Blu; il parcheggio di via Graziadei; le aree interne al complesso dell’Osservanza con ingresso da viale delle Palme; l’asse stradale di via Quarantini.

Sabato 18 la rete della sosta a pagamento si allarga al parcheggio di via Patarini a fianco della rotonda via Lughese; al parcheggio di via Gronchi; all’area magazzini Area Blu via Poiano; ai parcheggi lungo gli assi stradali via Tabanelli (carreggiata Est ambo i lati dal chiosco Strike a piazzale Michelangelo) e via Guicciardini; al parcheggio ‘il Meleto’ via Tiro a Segno; al parcheggio viale d’Agostino fianco Silvio Alvisi; al parcheggi fianco complesso Sante Zennaro via Pirandello; al parcheggio dell’istituto scolastico Alberghetti via San Benedetto; al parcheggio di via Pio IX a fianco dell’istituto scolastico Alberghetti; ai parcheggi lungo l’asse stradale via Kolbe.

Domenica 19, ulteriore estensione del piano che includerà il parcheggio via del Lavoro angolo via Berlinguer; il parcheggio di piazzale Pertini via Cogne; l’asse stradale via Serraglio (da via Cogne verso il fondo cieco e parcheggio posto sulla medesima via); i parcheggi di via Aspromonte (Autostazione ed ex Zoo Acquario); il parcheggio di viale Saffi (fianco Asbid). In caso di "necessità e particolare afflusso, legato anche alla gestione della viabilità", potrebbero essere destinati agli spettatori del Gp anche gli assi stradali via Serraglio (da via del Lavoro a via Romagnoli) via Romagnoli, via Turati e via Patarini.

Capitolo tariffe

Nelle aree di sosta in ‘fascia A’, vale a dire a Sud della ferrovia, vengono applicati i nuovi prezzi ritoccati nelle scorse settimane dalla Giunta. E dunque: 10 euro al giorno per le moto; 20 euro per le auto fino a nove posti; 25 euro per i bus fino a 16 posti; 27 euro per camper e roulotte; 60 euro per gli autobus.

Nella ‘fascia B’, a Nord della ferrovia e dunque più lontana dal circuito, restano invece validi prezzi dello scorso anno. Cioè: 7 euro al giorno per le moto; 15 euro per le auto fino a nove posti; 20 euro per i bus fino a 16 posti; 22 euro per camper e roulotte; 60 euro per gli autobus. Il Comune ha inoltre incaricato Area Blu della "gestione delle procedure per la formazione della graduatoria, qualora necessaria, delle associazioni, enti, organismi di carattere sociale, religioso, sportivo e culturale imolesi, da utilizzarsi per la gestione della sosta straordinaria". Ormai da diversi anni, infatti, il 50% delle entrate derivanti dai parcheggi a pagamento in occasione degli eventi dell’Autodromo va proprio alle compagini di cui sopra.